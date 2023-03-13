$42
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Билетовъ Василий
Отец ребёнка: Билетовъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Билетовъ Василий
Отец ребёнка: Билетовъ Алексей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Билетова Егоръ
Отец ребёнка: Билетовъ Алексей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Грызлова Домна
Отец ребёнка: Билетовъ Алексей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Билетовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Билетовъ Алексей