$42 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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$42

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Билетовъ Василий

Отец ребёнка: Билетовъ Алексей

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Билетовъ Василий

Отец ребёнка: Билетовъ Алексей

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Билетова Егоръ

Отец ребёнка: Билетовъ Алексей

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Грызлова Домна

Отец ребёнка: Билетовъ Алексей

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Билетовъ Алексей

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Билетовъ Алексей

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