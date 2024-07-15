Григоренко (Смолянинова?) Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
поручители Филипп Гончаренко и Петр Каменский, Иван (Смолянинов?) и Игнатий Бугаец | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XN-G?i=... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1877 ст.
Дочь: Григоренко Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Григоренко Иван Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9HJ?i=895&cc=3511744
Восприемник
18.12.1879 ст.
Даниил Прокопьевич Романко
Восприемник
19.09.1882 ст.
Ефросиния Прокофьевна Романченко
Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.
Дочь: Григоренко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Григоренко Иван Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.
Сын: Григоренко Василий Иванович
Отец ребёнка: Григоренко Иван Трофимович
Восприемник
10.05.1899 ст.
Константин Тимофеевич Карпенко
Смерть
Неизвестно