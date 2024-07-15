Григоренко (Смолянинова?) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригоренко (Смолянинова?) Елена Семеновна

Григоренко (Смолянинова?) Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Бракосочетание
09.11.1873 ст.

Муж: Григоренко Иван Трофимович

Хотень, Сумська область
поручители Филипп Гончаренко и Петр Каменский, Иван (Смолянинов?) и Игнатий Бугаец | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XN-G?i=... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1877 ст.

Дочь: Григоренко Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Григоренко Иван Трофимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9HJ?i=895&cc=3511744
Восприемник
18.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Прокопьевич Романко
Восприемник
19.09.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Прокофьевна Романченко
Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.

Дочь: Григоренко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Григоренко Иван Трофимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.

Сын: Григоренко Василий Иванович

Отец ребёнка: Григоренко Иван Трофимович

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.05.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Константин Тимофеевич Карпенко
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.