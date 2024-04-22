Григоренко Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.05.1877 ст.
Дата смерти07.05.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9HJ?i=895&cc=3511744
Крещение
01.05.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
07.05.1877 ст.
Причина смерти: от младенческой слабости
Похороны
09.05.1877 ст.
на кладбище