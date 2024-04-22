Григоренко Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко Мавра Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.05.1877 ст.

Дата смерти

07.05.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877 ст.

Отец: Григоренко Иван Трофимович

Мать: Григоренко Елена Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9HJ?i=895&cc=3511744
Крещение
01.05.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
07.05.1877 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческой слабости
Похороны
09.05.1877 ст.
на кладбище
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