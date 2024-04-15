Григоренко Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригоренко Анастасия Ивановна

Григоренко Анастасия Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.11.1888 ст.

Дата смерти

14.08.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888 ст.

Отец: Григоренко Иван Трофимович

Мать: Григоренко Елена Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Григорьевна Григоренко
Смерть
14.08.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: прогрессивный паралич | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFN-C?i=318&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.08.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close