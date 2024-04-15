Григоренко Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1888 ст.
Дата смерти14.08.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.11.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.11.1905 ст.
Варвара Григорьевна Григоренко
Смерть
14.08.1908 ст.
Причина смерти: прогрессивный паралич | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFN-C?i=318&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.08.1908 ст.
на кладбище д. Кровной