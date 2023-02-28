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Бушмаков Ефим Иванович

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Место рождения

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: Бушмаков Иван Гаврилович

Мать: Бушмакова Мавра Никитична

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798

Сын: Бушмаков Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Бушмакова Евдокия Яковлевна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Бушмакова Евдокия Яковлевна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Бушмакова Евдокия Яковлевна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Бушмакова Евдокия Яковлевна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмакова Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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