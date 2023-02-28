Бушмаков Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798
Мать ребёнка: Бушмакова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Бушмакова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Бушмакова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Бушмакова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно