Бушмакова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмакова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798

Сын: Бушмаков Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Бушмаков Ефим Иванович

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Бушмаков Ефим Иванович

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Бушмаков Ефим Иванович

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Бушмаков Ефим Иванович

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмаков Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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