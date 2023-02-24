Бушмакова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798
Отец ребёнка: Бушмаков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Бушмаков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Бушмаков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Бушмаков Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно