Савельева (Храпина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева (Храпина) Наталья Алексеевна

Савельева (Храпина) Наталья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1985

Отец: Храпин Алексей Николаевич

Мать: Храпина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.2001

Сын: Савельев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Савельев Владимир

Рождение ребёнка
26.07.2005

Дочь: Савельева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Савельев Владимир

Рождение ребёнка
17.10.2006

Сын: Савельев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Савельев Владимир

Рождение ребёнка
26.07.2015

Дочь: Савельева Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Савельев Владимир

Рождение ребёнка
26.03.2018

Сын: Савельев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Савельев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close