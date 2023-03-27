Савельева (Храпина) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1985
Рождение ребёнка
05.10.2001
Сын: Савельев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Савельев Владимир
Рождение ребёнка
26.07.2005
Дочь: Савельева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Савельев Владимир
Рождение ребёнка
17.10.2006
Сын: Савельев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Савельев Владимир
Рождение ребёнка
26.07.2015
Дочь: Савельева Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Савельев Владимир
Рождение ребёнка
26.03.2018
Сын: Савельев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Савельев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Владимир