Савельев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.2001
Сын: Савельев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.07.2005
Дочь: Савельева Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.10.2006
Сын: Савельев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.07.2015
Дочь: Савельева Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.03.2018
Сын: Савельев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно