Савельев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.2001

Сын: Савельев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.2005

Дочь: Савельева Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
17.10.2006

Сын: Савельев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.2015

Дочь: Савельева Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
26.03.2018

Сын: Савельев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Савельева Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Наталья Алексеевна

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