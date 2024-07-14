Журова (Кочурова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочуров Иван Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журова) Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журова) Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журова) Августа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журова) Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно