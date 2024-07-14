Кочуров Иван Сидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочуров Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Кочурова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журова (Кочурова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочурова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно