Голин Лукиан Степанович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти28.11.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Голин Степан Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Голин Александр Лукьянович
Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Назаров Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Назаров Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна
Рождение ребёнка
21.12.1863
Дочь: (Назарова) Анастасия Лукиановна
Мать ребёнка: Назарова Феврония Андреевна
Смерть
28.11.1873