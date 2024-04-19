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Голин Лукиан Степанович

Место рождения

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

28.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Голин Степан Назарович

Мать: Голина Прасковья Ивановна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Феврония Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Авдотья Евграфовна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Назаров Осип Лукьянович

Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Голин Александр Лукьянович

Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Назаров Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Назаров Егор Лукьянович

Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Назаров Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Назарова Авдотья Евграфовна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1863

Дочь: (Назарова) Анастасия Лукиановна

Мать ребёнка: Назарова Феврония Андреевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
28.11.1873
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

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