Голина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолина Прасковья Ивановна

Голина Прасковья Ивановна

Место рождения

Горки, Новокуйбышевск, Самарская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

26.09.1848

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Новокуйбышевск, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1802

Муж: Голин Степан Назарович

Рождение ребёнка
30.04.1804

Сын: Назаров Степан Степанович

Отец ребёнка: Голин Степан Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Голин Лукиан Степанович

Отец ребёнка: Голин Степан Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1811

Сын: Голин Николай Степанович

Отец ребёнка: Голин Степан Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Голина) Федосья Степановна

Отец ребёнка: Голин Степан Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
26.09.1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.