Голина Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти26.09.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1802
Рождение ребёнка
30.04.1804
Сын: Назаров Степан Степанович
Отец ребёнка: Голин Степан Назарович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Голин Степан Назарович
Рождение ребёнка
06.12.1811
Отец ребёнка: Голин Степан Назарович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Голина) Федосья Степановна
Отец ребёнка: Голин Степан Назарович
Смерть
26.09.1848