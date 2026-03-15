Голин (Назаров) Егор Лукьянович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Голин (Назаров) Егор Лукьянович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1839, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер Неизвестно

Отец
Назаров (Голин) Лукиан Степанович14.10.1810 ст. г.р.
Мать
Назарова Авдотья Евграфовна1808 г.р.
Супруги
Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна1839 г.р.
Дети
Голин Павел Егорович30.10.1858 г.р.
Голин Евстафий Егорович14.02.1860 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Назаров (Голин) Лукиан Степанович

Мать: Назарова Авдотья Евграфовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
23.10.1857

Жена: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
30.10.1858

Сын: Голин Павел Егорович

Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
14.02.1860

Сын: Голин Евстафий Егорович

Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
29.02.1864

Дочь: (Голина) Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
08.05.1865

Дочь: (Голина) Елена Егоровна

Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
01.03.1868

Дочь: (Голина) Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
04.07.1870

Сын: Голин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
03.11.1872

Дочь: (Голина) Стефанида Егоровна

Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
30.10.1874

Дочь: (Голина) Феоктиста Егоровна

Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.