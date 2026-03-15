Голин (Назаров) Егор Лукьянович
мужской, родился 1839, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер Неизвестно
ОтецНазаров (Голин) Лукиан Степанович14.10.1810 ст. г.р.
МатьНазарова Авдотья Евграфовна1808 г.р.
Супруги
Дети
Голин Павел Егорович30.10.1858 г.р.
Голин Евстафий Егорович14.02.1860 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
23.10.1857
Рождение ребёнка
30.10.1858
Сын: Голин Павел Егорович
Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1860
Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
29.02.1864
Дочь: (Голина) Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
08.05.1865
Дочь: (Голина) Елена Егоровна
Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1868
Дочь: (Голина) Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1870
Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.1872
Дочь: (Голина) Стефанида Егоровна
Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
30.10.1874
Дочь: (Голина) Феоктиста Егоровна
Мать ребёнка: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Смерть
Неизвестно