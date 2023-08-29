Зыкова (Свистова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Свистова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свистов Петр Михайлович

Мать: Свистова Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Зыков Николай

Отец ребёнка: Зыков Ефим

д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
?.02.1931

Дочь: Приданова Валентина

Отец ребёнка: Зыков Ефим

д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.09.1935

Сын: Зыков Иван

Отец ребёнка: Зыков Ефим

д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Даник Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Зыков Ефим

Рождение ребёнка
06.06.1940

Сын: Зыков Вячеслав

Отец ребёнка: Зыков Ефим

д.Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Зыков Александр

Отец ребёнка: Зыков Ефим

д.Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
17.06.1948

Сын: Зыков Евгений

Отец ребёнка: Зыков Ефим

д.Балаболиха Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Ефим

Смерть
Неизвестно
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