Зыков Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Иван

Мать: Зыкова Лидия

Рождение ребёнка
1930

Сын: Зыков Николай

Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна

д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
?.02.1931

Дочь: Приданова Валентина

Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна

д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.09.1935

Сын: Зыков Иван

Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна

д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Даник Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
06.06.1940

Сын: Зыков Вячеслав

Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна

д.Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Зыков Александр

Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна

д.Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
17.06.1948

Сын: Зыков Евгений

Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна

д.Балаболиха Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Ольга Петровна

Смерть
Неизвестно
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