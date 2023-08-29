Зыков Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Иван
Мать: Зыкова Лидия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Зыков Николай
Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна
д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
?.02.1931
Дочь: Приданова Валентина
Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна
д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.09.1935
Сын: Зыков Иван
Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна
д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Даник Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
06.06.1940
Сын: Зыков Вячеслав
Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна
д.Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.01.1947
Сын: Зыков Александр
Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна
д.Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
17.06.1948
Сын: Зыков Евгений
Мать ребёнка: Зыкова Ольга Петровна
д.Балаболиха Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно