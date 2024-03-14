Шабанова Арина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шабанов Александр Егорович
Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно