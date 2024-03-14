Шабанова Арина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова Арина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шабанов Александр Егорович

Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шабанов Емельян Егорович

Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шабанов Никифор Егорович

Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шабанов Василей Егорович

Отец ребёнка: Шабанов Егор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Егор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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