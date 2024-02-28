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Болдырев Тит Федорович

Место рождения

Ямская, Курский уезд, Курская губерния

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Жена: не указана

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Поручители По жениху: Крестьянин сл.Ямской Фёдор Космич Гладилин и Курского уезда Каменской волости крестьянин Николай Константинович Афонченко По невесте: Крестьяне сл.Ямской Николай Николаевич Бабов... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1903 ст.

Дочь: Болдырева Евдокия Титовна

Мать ребёнка: Болдырева Екатерина Иввновна

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Екатерина Иввновна

Смерть
Неизвестно
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