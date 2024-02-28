Болдырев Тит Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
Поручители По жениху: Крестьянин сл.Ямской Фёдор Космич Гладилин и Курского уезда Каменской волости крестьянин Николай Константинович Афонченко По невесте: Крестьяне сл.Ямской Николай Николаевич Бабов... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1903 ст.
Дочь: Болдырева Евдокия Титовна
Мать ребёнка: Болдырева Екатерина Иввновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно