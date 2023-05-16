Князь Куракин БОРИС ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князь Куракин БОРИС ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1676

Дата смерти

17.10.1727

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1695

Жена: Княгиня Куракина КСЕНИЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
02.01.1696

Дочь: Княгиня Голицына ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Куракина КСЕНИЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
31.07.1697

Сын: Князь Куракин АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Куракина КСЕНИЯ ФЁДОРОВНА

Бракосочетание
Около 1700

Жена: Княгиня Куракина МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
1703

Дочь: ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Куракина МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Смерть
17.10.1727
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