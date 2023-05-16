Князь Куракин БОРИС ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1676
Дата смерти17.10.1727
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1695
Рождение ребёнка
02.01.1696
Дочь: Княгиня Голицына ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Куракина КСЕНИЯ ФЁДОРОВНА
Рождение ребёнка
31.07.1697
Сын: Князь Куракин АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Куракина КСЕНИЯ ФЁДОРОВНА
Бракосочетание
Около 1700
Рождение ребёнка
1703
Дочь: ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Куракина МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Смерть
17.10.1727