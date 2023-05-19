Василий Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Нестер Васильев
Мать ребёнка: Феврония Максимова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Матвей Васильев
Мать ребёнка: Феврония Максимова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Феврония Максимова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Феврония Максимова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Афимья Васильева
Мать ребёнка: Феврония Максимова
Работа или профессия
Неизвестно