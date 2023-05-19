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Василий Прокопьев

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Нестер Васильев

Мать ребёнка: Феврония Максимова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Матвей Васильев

Мать ребёнка: Феврония Максимова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Феврония Максимова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Феврония Максимова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Афимья Васильева

Мать ребёнка: Феврония Максимова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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