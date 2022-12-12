Петряшова Пелагия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1866 ст.
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Петряшов Павел Иванов
ВУЦА ф. 146, оп.1, д. 77. л. 234 об.
Место жительства
16.02.1866 ст.
ВУЦА ф. 146, оп.1, д. 77. л. 234 об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно