Петряшова Пелагия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшова Пелагия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1866 ст.

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Петряшов Павел Иванов

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 146, оп.1, д. 77. л. 234 об.
Место жительства
16.02.1866 ст.
Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 146, оп.1, д. 77. л. 234 об.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшов Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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