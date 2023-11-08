Степанов Василий Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанов Еремей (Иеремия)
Рождение ребёнка
1923
Сын: Степанов Алексей Васильевич
Работа или профессия
1928
Днепропетровск, Москва
Архитектор, Начальник Курского дорожного участка, автомагистрали Москва-Харьков
Смерть
Неизвестно