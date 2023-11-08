Степанов Василий Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Василий Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Еремей (Иеремия)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Степанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1928
Днепропетровск, Москва
Архитектор, Начальник Курского дорожного участка, автомагистрали Москва-Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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