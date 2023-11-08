Степанов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Степанов Василий Еремеевич

Мать: не указана

Смерть
2011
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