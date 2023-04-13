Подзолкин Федот Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти08.05.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Подзолкин Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Петровская Феодора Федотовна
Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Феодосия Федотовна
Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Полуляхова Александра Федотовна
Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна
Рождение ребёнка
04.01.1841
Сын: Подзолкин Игнат Федотович
Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1851