Подзолкин Федот Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзолкин Федот Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

08.05.1851

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Подзолкин Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Подзолкин Петр Федотович

Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Петровская Феодора Федотовна

Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Феодосия Федотовна

Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Полуляхова Александра Федотовна

Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна

Рождение ребёнка
04.01.1841

Сын: Подзолкин Игнат Федотович

Мать ребёнка: Подзолкина Анна Корнельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзолкина Анна Корнельевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1851
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