(Евдокимова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Клыков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Клыков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Клыков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Клыков Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно