(Евдокимова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евдокимова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Клыков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Клыков Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Клыков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Клыков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Клыков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Клыков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Клыков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клыков Андрей Николаевич

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