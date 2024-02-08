Клыков Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Клыков) Валентина
Мать ребёнка: (Евдокимова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: (Евдокимова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: (Евдокимова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: (Евдокимова) Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно