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Клыков Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Клыков Николай Зивинович

Мать: (Соловьева) Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Евдокимова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Клыков) Валентина

Мать ребёнка: (Евдокимова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Клыков Виктор Андреевич

Мать ребёнка: (Евдокимова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Клыков Николай Андреевич

Мать ребёнка: (Евдокимова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Клыков Иван Андреевич

Мать ребёнка: (Евдокимова) Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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