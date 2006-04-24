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Литвиненко Геннадий Григорьевич

Место рождения

Тыгиш, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

29.06.1948

Дата смерти

24.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1948

Отец: Литвиненко Григорий Федосеевич

Мать: Литвиненко Мария Павловна

Тыгиш, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1972

Дочь: Мартынова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Садовый, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2006
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
похоронен на кладбище Камешок
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