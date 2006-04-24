Литвиненко Геннадий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1948
Дата смерти24.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1948
Рождение ребёнка
18.02.1972
Дочь: Мартынова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Садовый, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2006
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
похоронен на кладбище Камешок