Ефанов Петр Тарасович
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: Ефанов Тарас Павлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ефанов Наум Петрович
Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
29.01.1870
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Бабина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефанова Ирина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1895