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Ефанов Петр Тарасович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Ефанов Тарас Павлович

Мать: Ефанова Стефанида Антоновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ефанов Наум Петрович

Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ефанов Василий Петрович

Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ефанов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
29.01.1870

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Бабина Наталья Петровна

Мать ребёнка: Ефанова Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефанова Ирина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1895
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