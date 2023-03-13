Попова Устинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Поповъ Иванъ
Отец ребёнка: Поповъ Алексей
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Поповъ Алексей
Рождение ребёнка
1750
Сын: Поповъ Венедиктъ
Отец ребёнка: Поповъ Алексей
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Поповъ Алексей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поповъ Алексей