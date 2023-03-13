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Поповъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Поповъ Петръ Никитинъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Поповъ Иванъ

Мать ребёнка: Попова Устинья Семенова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Попова Устинья Семенова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Поповъ Венедиктъ

Мать ребёнка: Попова Устинья Семенова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Попова Устинья Семенова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Устинья Семенова

Смерть
До 1782
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