Поповъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Поповъ Петръ Никитинъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Поповъ Иванъ
Мать ребёнка: Попова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Попова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Поповъ Венедиктъ
Мать ребёнка: Попова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Попова Устинья Семенова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Устинья Семенова
Смерть
До 1782