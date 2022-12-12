Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно