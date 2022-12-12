Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Семен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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