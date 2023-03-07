Лешина (Храмова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения16.10.1805
Дата смерти06.01.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1805
Отец: Храмовъ Петръ
Мать: Храмова Ефросинья
Рождение ребёнка
12.10.1838
Сын: Лешинъ Карпъ Ильинъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
16.02.1840
Муж: Лешинъ Илья
Рождение ребёнка
08.09.1840
Сын: Лешинъ Семенъ
Отец ребёнка: Лешинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
06.01.1840