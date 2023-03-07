Лешина (Храмова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛешина (Храмова) Прасковья

Лешина (Храмова) Прасковья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.10.1805

Дата смерти

06.01.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1805

Отец: Храмовъ Петръ

Мать: Храмова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1838

Сын: Лешинъ Карпъ Ильинъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.02.1840

Муж: Лешинъ Илья

Рождение ребёнка
08.09.1840

Сын: Лешинъ Семенъ

Отец ребёнка: Лешинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
06.01.1840
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close