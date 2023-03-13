Лешинъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешинъ Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

30.07.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Лешинъ Семенъ

Мать: Лешина Ульяна

Бракосочетание
16.02.1840

Жена: Лешина Прасковья

Рождение ребёнка
08.09.1840

Сын: Лешинъ Семенъ

Мать ребёнка: Лешина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Прасковья

Смерть
30.07.1866
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ горячки
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