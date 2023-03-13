Лешинъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти30.07.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Лешинъ Семенъ
Мать: Лешина Ульяна
Бракосочетание
16.02.1840
Жена: Лешина Прасковья
Рождение ребёнка
08.09.1840
Сын: Лешинъ Семенъ
Мать ребёнка: Лешина Прасковья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Прасковья
Смерть
30.07.1866
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ горячки