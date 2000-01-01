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Klippert Catharina Elisabetha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1863

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1863

Отец: Klippert Caspar

Мать: Wagner Catharina Elisabeth

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