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Klippert Catharina Elisabetha
Klippert Catharina Elisabetha
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1863
Пол
Женский
Отец
Klippert Caspar
1829 г.р.
Мать
Wagner Catharina Elisabeth
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1863
Отец:
Klippert Caspar
Мать:
Wagner Catharina Elisabeth
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