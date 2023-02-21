Klippert (Wagner) Catharina Elisabetta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klippert (Wagner) Catharina Elisabetta

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.12.1851

Муж: Klippert Johann Caspar

Рождение ребёнка
20.12.1852

Сын: Klippert Johann Jacob

Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar

Гречихино, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.07.1855

Сын: Klippert Johann Conrad

Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar

Рождение ребёнка
13.01.1858

Сын: Klippert Johann Georg

Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar

Рождение ребёнка
01.10.1860

Дочь: Klippert Catharina Magdalena

Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar

Рождение ребёнка
16.07.1863

Дочь: Klippert Catharina Elisabetha

Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar

Смерть
Неизвестно
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