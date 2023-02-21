Klippert (Wagner) Catharina Elisabetta
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.12.1851
Рождение ребёнка
20.12.1852
Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar
Гречихино, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.07.1855
Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar
Рождение ребёнка
13.01.1858
Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar
Рождение ребёнка
01.10.1860
Дочь: Klippert Catharina Magdalena
Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar
Рождение ребёнка
16.07.1863
Дочь: Klippert Catharina Elisabetha
Отец ребёнка: Klippert Johann Caspar
Смерть
Неизвестно