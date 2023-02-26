Дария Стефанова
Место рожденияд.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1802
Муж: Евдоким Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.01.1808
Сын: Максим Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Карпов
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно