Дария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Стефанова

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Место рождения

д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1802

Муж: Евдоким Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.01.1808

Сын: Максим Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Карпов

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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