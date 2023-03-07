Северухина (Логинова) Авдотья (Евдокия) Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Логинов Леонтий Васильев
Мать: Логинова Епистимия
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над речкой Березовкой, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762