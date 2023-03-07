Северухина (Логинова) Авдотья (Евдокия) Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северухина (Логинова) Авдотья (Евдокия) Леонтьева

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Место рождения

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Около 1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Логинов Леонтий Васильев

Мать: Логинова Епистимия

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над речкой Березовкой, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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