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Логинова Епистимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Логинов Петр Леонтьев

Отец ребёнка: Логинов Леонтий Васильев

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Северухина Авдотья (Евдокия) Леонтьева

Отец ребёнка: Логинов Леонтий Васильев

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Леонтий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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