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Репкин Анатолий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1926

Дата смерти

16.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
28.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.06.1954

Сын: Репкин Евгений

Мать ребёнка: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна

Смерть
16.03.2004

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