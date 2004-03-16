Репкин Анатолий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1926
Дата смерти16.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.06.1954
Сын: Репкин Евгений
Мать ребёнка: Репкина (Алексикова) Мария Федоровна
Смерть
16.03.2004