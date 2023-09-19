Жабина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1948
Отец ребёнка: Жабин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жабин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жабин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дурова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно