Жабин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1948

Сын: Жабин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дурова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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