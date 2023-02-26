Александр Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.08.1848
Жена: Стефанида Фёдорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1848
рядовой Поречской инвалидной команды
Рождение ребёнка
30.08.1849
Сын: Павел Александров
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно