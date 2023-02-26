Александр Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Устинов

Александр Устинов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.08.1848

Жена: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1848
рядовой Поречской инвалидной команды
Рождение ребёнка
30.08.1849

Сын: Павел Александров

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close