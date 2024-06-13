Мясникова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Около 1830

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Мустина (Мясникова) Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Мясников Михаил Семёнович

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Около 1830

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