Мясникова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиОколо 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Мустина (Мясникова) Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Мясников Михаил Семёнович
Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Около 1830