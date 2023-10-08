Мустина Евфимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустина Евфимия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустин Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Мустин Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Мустин Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустин Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Мария Ильинична

Отец ребёнка: Мустин Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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