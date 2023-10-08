Мустина Евфимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мустин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Мустин Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Мария Ильинична
Отец ребёнка: Мустин Илья Иванович
Смерть
Неизвестно