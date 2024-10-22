Канышева Фомина Валентина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Канышева Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Канышев Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1978
Сын: Канышев Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Канышев Борис Андреевич
Смерть
2015