Канышева Фомина Валентина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канышева Фомина Валентина Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Фомин Вениамин Прокопьевич

Мать: Фомина Ушакова Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канышев Борис Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Канышева Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Канышев Борис Андреевич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Канышев Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Канышев Борис Андреевич

Смерть
2015

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