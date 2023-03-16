Басалаева (Аксенова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Аксёнов Василий Степанович
Мать: Аксёнова Иринья
Рождение ребёнка
20.01.1960
Сын: Басалаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Басалаев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басалаев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басалаев Николай Алексеевич
Смерть
2016