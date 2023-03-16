Басалаева (Аксенова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Аксенова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Аксёнов Василий Степанович

Мать: Аксёнова Иринья

Рождение ребёнка
20.01.1960

Сын: Басалаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Басалаев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Николай Алексеевич

Смерть
2016
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