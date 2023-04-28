Аксёнов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнов Василий Степанович

Аксёнов Василий Степанович

Место рождения

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1900

Отец: Аксёнов Степан Афанасьевич

Мать: Аксёнова Евдокия Петровна

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Иринья

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Басалаева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Аксёнова Иринья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Иринья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close