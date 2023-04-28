Аксёнов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения06.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1900
Рождение ребёнка
05.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксёнова Иринья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Басалаева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Аксёнова Иринья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Иринья
Смерть
Неизвестно