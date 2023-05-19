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Василий Логинов

Место рождения

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1705 ст.

Дата смерти

13.06.1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1701 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Марфа Никифорова

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Марфа Никифорова

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никифорова

Смерть
13.06.1746
Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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