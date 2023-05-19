Василий Логинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705 ст.
Дата смерти13.06.1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Марфа Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифорова
Смерть
13.06.1746