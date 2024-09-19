Рюмина (Килунова) Феодосия Васильевна
Место рожденияБольшое Кабанье
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Килунов Василий Данилович
Мать: не указана
Большое Кабанье
Бракосочетание
26.09.1832
Рождение ребёнка
09.10.1837
Дочь: Евлампия Абросимовна
Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович
Рождение ребёнка
09.07.1842
Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович
Рождение ребёнка
14.06.1846
Дочь: Марфа Абросимовна
Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович
Рождение ребёнка
08.05.1848
Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович
Смерть
Неизвестно