Рюмина (Килунова) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюмина (Килунова) Феодосия Васильевна

Место рождения

Большое Кабанье

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Килунов Василий Данилович

Мать: не указана

Большое Кабанье
Бракосочетание
26.09.1832

Муж: Рюмин Абросим Платонович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.10.1837

Дочь: Евлампия Абросимовна

Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Рюмин Нестор Абросимович

Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.07.1842

Сын: Рюмин Фома Абросимович

Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.06.1846

Дочь: Марфа Абросимовна

Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.05.1848

Сын: Рюмин Исаий Абросимович

Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Рюмин Осип Абросимович

Отец ребёнка: Рюмин Абросим Платонович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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