Акиньшин Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения02.10.1900
Дата смерти12.01.1944
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1900
Рождение ребёнка
29.05.1931
Дочь: Демидова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Акиньшина Елена Васильевна
Отбывание наказания
28.09.1937
Берегаево, Тегульдетский муниципальный район, Томская область
Осуждение
05.10.1937
Смерть
12.01.1944
Ивановка, Кіровоградська область
Реабилитация осужденного
02.04.1989