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Акиньшин Алексей Павлович

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Место рождения

Малышево, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

02.10.1900

Дата смерти

12.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1900

Отец: Акиньшин Павел Иванович

Мать: Акиньшина Наталья Петровна

Малышево, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1931

Дочь: Демидова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Акиньшина Елена Васильевна

Малышево, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Отбывание наказания
28.09.1937
Берегаево, Тегульдетский муниципальный район, Томская область
Осуждение
05.10.1937
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
12.01.1944
Ивановка, Кіровоградська область
Реабилитация осужденного
02.04.1989
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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