Акилина Андреева
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1845
Муж: Яков Васильев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1849
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1851
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Смерть
Неизвестно