Акилина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Андреева

Акилина Андреева

avatar

Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: ?

Мать: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.11.1845

Муж: Яков Васильев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1849

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1851

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close